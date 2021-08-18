Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ФОК с бассейном появится в столичном районе Чертаново в 2022 году

Илья Ашуров

Город
ФОК с бассейном появится в столичном районе Чертаново в 2022 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  
Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново ЦентральноеКарта всех событий

В 2022 году в столичном районе Чертаново возведут физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Об этом в среду, 18 августа, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новый спортивный объект расположится на Чертановской улице, владение 45. Монолитные работы по возведению конструктивных элементов здания уже завершены. В настоящее время строители начали монтаж внутренних инженерных систем.

— Кроме того, строители приступили к работам по устройству фасадов здания – начался монтаж кронштейнов для последующей установки вентилируемых фасадов, — рассказал глава ведомства.

Здание комплекса будет иметь четыре этажа, а его общая площадь составит 3700 «квадратов». В состав ФОК войдут бассейн, блок раздевалок, буфет, а также вспомогательные помещения.

Также Загрутдинов рассказал, что в этом году спортивный комплекс с бассейном введут в эксплуатацию в Зеленограде. В настоящее время он достроен почти наполовину.

По его словам, новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) будет находиться в микрорайоне 9 (район Старое Крюково — прим. «ВМ»). Его строят для спортивной школы № 112 «Спутник».

Спортивный объект можно будет использовать круглый год. Его здание насчитывает три этажа, а общая площадь составляет около 9400 «квадратов». Комплекс включает в себя футбольное поле, пространство для занятия легкой атлетикой, бассейн, а также универсальный зал для игровых видов спорта и занятий художественной гимнастикой с трибуной на 250 зрителей

Читайте также:
Рафик ЗагрутдиновМоскваспортивные комплексы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Все мнения
О проекте