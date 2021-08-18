ФОК с бассейном появится в столичном районе Чертаново в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Южный административный округ, район Чертаново Центральное Карта всех событий

В 2022 году в столичном районе Чертаново возведут физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Об этом в среду, 18 августа, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новый спортивный объект расположится на Чертановской улице, владение 45. Монолитные работы по возведению конструктивных элементов здания уже завершены. В настоящее время строители начали монтаж внутренних инженерных систем.

— Кроме того, строители приступили к работам по устройству фасадов здания – начался монтаж кронштейнов для последующей установки вентилируемых фасадов, — рассказал глава ведомства.

Здание комплекса будет иметь четыре этажа, а его общая площадь составит 3700 «квадратов». В состав ФОК войдут бассейн, блок раздевалок, буфет, а также вспомогательные помещения.

Также Загрутдинов рассказал, что в этом году спортивный комплекс с бассейном введут в эксплуатацию в Зеленограде. В настоящее время он достроен почти наполовину.

По его словам, новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) будет находиться в микрорайоне 9 (район Старое Крюково — прим. «ВМ»). Его строят для спортивной школы № 112 «Спутник».

Спортивный объект можно будет использовать круглый год. Его здание насчитывает три этажа, а общая площадь составляет около 9400 «квадратов». Комплекс включает в себя футбольное поле, пространство для занятия легкой атлетикой, бассейн, а также универсальный зал для игровых видов спорта и занятий художественной гимнастикой с трибуной на 250 зрителей