ВОЗ сообщила, что вакцинация предотвращает смерть от индийского штамма коронавируса

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Вакцинация от коронавируса предотвращает смерть человека при заражении штаммом «дельта». Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, ее глава Тедрос Аданом Гебрейесус в среду, 18 августа, заявил, что штамм опережает все меры, принимаемые в мире для борьбы с пандемией.

— «Дельта» продолжает опережать наш коллективный ответ на COVID-19, и в каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдаются низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения, — рассказал он на брифинге.

Руководитель ВОЗ призвал выделить еще миллиард долларов на помощь в реализации стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования. Кроме того, он напомнил о 7,7 миллиарда долларов, которые страны мира должны собрать для программы ACT Accelerator, которая должна ускорить производство средств от коронавируса.

Необходимо расширить масштабы тестирования людей на коронавирус и поставку лекарств, кислорода и прочих вещей для борьбы с болезнью, передает его слова РИА Новости.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. В стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян.