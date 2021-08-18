ВОЗ сообщила, что вакцинация предотвращает смерть от индийского штамма коронавируса
Вакцинация от коронавируса предотвращает смерть человека при заражении штаммом «дельта». Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, ее глава Тедрос Аданом Гебрейесус в среду, 18 августа, заявил, что штамм опережает все меры, принимаемые в мире для борьбы с пандемией.
— «Дельта» продолжает опережать наш коллективный ответ на COVID-19, и в каждой стране горячие точки госпитализации и смерти находятся там, где наблюдаются низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения, — рассказал он на брифинге.
Руководитель ВОЗ призвал выделить еще миллиард долларов на помощь в реализации стратегического плана по обеспечению готовности и реагирования. Кроме того, он напомнил о 7,7 миллиарда долларов, которые страны мира должны собрать для программы ACT Accelerator, которая должна ускорить производство средств от коронавируса.
Необходимо расширить масштабы тестирования людей на коронавирус и поставку лекарств, кислорода и прочих вещей для борьбы с болезнью, передает его слова РИА Новости.
Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. В стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян.