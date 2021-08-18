Врачи Безуглов и Бутовский ушли из медицинского штаба сборной России

Эдуард Безуглов / Фото: РИА Новости

Врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский решили покинуть медицинский штаб сборной России по футболу. Об этом в среду, 18 августа, сообщает Sport24.

— Решение об уходе было принято мной. Меня никто не увольнял, более того, я получил вызов на ближайший сбор национальной команды. Я благодарен всем тренерами, игрокам и персоналу. Сейчас намерен сосредоточиться на работе в клубе, — передает слова Бутовского РИА Новости.

Отмечается, что у врача много работы в штабе казанского «Рубина».

Безуглов, который возглавлял медицинскую службу сборной с 2012 года, 30 июля подписал контракт с московским ЦСКА и стал его главным врачом. Поэтому тоже принял решение уйти.

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