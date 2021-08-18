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Сергей Левкин: Транспортная инфраструктура Москвы повышает доступность города для всех жителей

Илья Ашуров

Город
Сергей Левкин: Транспортная инфраструктура Москвы повышает доступность города для всех жителей
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

За последние десять лет транспортная ситуация в Москве кардинально изменилась. В частности, количество станций московского метро увеличилось в два раза. Об этом в среду, 18 августа, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, главной проблемой столицы десятилетие назад была именно транспортная ситуация. В настоящее время она значительно улучшилась, и Москва по праву входит в топ-10 городов мира по качеству и удобству транспортной системы.

— Очень важно, что сегодня транспортные проекты направлены на повышение связности городского пространства: метро, МЦД, новые автобусные маршруты повышают доступность города для жителей как новых, так и старых районов, — отметил глава ведомства.

За прошедшие годы власти города изменили концепцию понимания общественного транспорта. Теперь на первый план в этом вопросе вышло обеспечение горожан комфортным, безопасным и надежным транспортом.

Также при развитии транспортной системы столицы важно соблюдать комплексный подход: обеспечивать связь между всеми частями города.

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о старте торгово-закупочных процедур в рамках строительства надземного пешеходного перехода через МЦД-1 и Северный дублер Кутузовского проспекта.

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