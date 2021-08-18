Дополнительные компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении МЖД

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В августе и сентябре этого года на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) будут курсировать дополнительные компенсационные автобусы. Об этом в среду, 18 августа, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Автобусы будут ходить по маршруту 119-й километр — Карманово — Большая Волга с 17 августа по 26 сентября.

— Для посадки в автобус необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации на маршруте следования, — говорится в сообщении.

Более подробную информацию о расписании компенсационных автобусов на Савеловском направлении МЖД можно узнать на портале ЦППК.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, как изменилась транспортная ситуация в столице за последние десять лет. По его словам, в настоящее время транспортная инфраструктура города значительно улучшилась и Москва по праву входит в топ-10 городов мира по качеству и удобству транспортной системы.