МЭЦ открыл набор на акселерационную программу «Выход на рынок Индии»

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Московский экспортный центр (МЭЦ) объявил о старте отбора технологических компаний для участия в акселерационной программе «Выход на рынок Индии». Центр отберет 30 команд и профинансирует 90 процентов стоимости участия.

Программа ориентирована на компании, которые развиваются в сфере ретейла, энергетики, транспорта, био- и IT-технологий. Она продлится три месяца. В течение этого времени у участников будет возможность пройти консультации с экспертами, встретиться с потенциальными клиентами, а также познакомиться с представителями крупных индийских компаний.

— Начиная с 2019 года выпускники акселерационных программ, организованных МЭЦ совместно с ведущими профильными партнерами, заключили более 120 экспортных контрактов на сумму около 850 миллионов рублей. Новая программа поможет компаниям сформировать экспортную стратегию выхода на рынок Индии и начать свои поставки в эту страну, — рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Для участия в отборе в программу «Выход на рынок Индии» необходимо отставить заявку на портале МЭЦ. Прием заявок продлится до 20 сентября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Столичные фирмы продемонстрируют свою продукцию в одном из самых крупных торговых центров Китая. Компании разместят пищевые и косметические товары. Расходы по размещению полностью покроет Московский экспортный центр (МЭЦ).