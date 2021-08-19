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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает принудительное отчуждение участков земли и недвижимости на расстоянии до 50 метров от границы страны. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства.

— Принятие мер по принудительному отчуждению с целью дальнейшей передачи в постоянное пользование военным частям Государственной пограничной службы Украины земельных участков (или их частей) и размещенных на них объектов недвижимого имущества (или его частей), находящихся в собственности юридических и физических лиц и находящихся в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы, в случае отсутствия согласия с владельцами указанных земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по их выкупу, — говорится в одном из пунктов документа.

Правительству требуется в течение полугода провести вместе с местными органами власти инвентаризацию подобных участков и определить их владельцев, отмечает ТАСС.

17 августа экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой его страны за последние три десятка лет стал отказ от добрососедских отношений с Россией. Он также подчеркнул, что реализация проекта «Украина как Антироссия» обернулась украинской катастрофой.