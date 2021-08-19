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Мужчина с ребенком заперся в квартире на западе Москвы и включил газ

Анастасия Колоскова

Происшествия
Мужчина с ребенком заперся в квартире на западе Москвы и включил газ
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Очаковское шоссе, 4к3 Карта всех событий

В столичном районе Очаково-Матвеевское мужчина закрылся с ребенком в квартире и включил газ. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 19 августа.

Уточняется, что квартира расположена в доме 4, корпус 3, по Очаковскому шоссе. В здании 1 подъезд и 12 этажей.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции и МЧС.

Похожий случай произошел в столице 9 августа. Росгвардейцы на юго-западе Москвы задержали женщину, которая, будучи в неадекватном состоянии, забралась на подоконник четвертого этажа, держа на руках грудного ребенка.

В конце июня житель Казани заперся в квартире и угрожал взорвать гранату. К мужчине, который находился на съемной квартире в одном из домов по улице Зорге, приехали судебные приставы. Он их не впустил. Когда они начали ломать дверь, мужчина стал угрожать, что взорвет гранату в закрытой квартире. Правоохранителям удалось его задержать. В отношении мужчины возбудили уголовно дело.

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