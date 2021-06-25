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Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире в Казани, задержали правоохранители. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщает ТАСС.

К мужчине на съемную квартиру в Казани пришла хозяйка в компании с судебными приставами. Выяснилось, что дверь ключом не открывается — квартирант сменил замки. Когда приглашенный слесарь начал взламывать дверь, мужчина начал угрожать, что взорвет гранату. В помещении с ним находилась его сожительница. Правоохранители задержали злоумышленника.

— Был инцидент, когда должник отказался платить, пришли судебные приставы с участковыми уполномоченными. После этого мужчина заперся в квартире, там находилась еще одна жительница. Для оказания силового содействия были привлечены сотрудники СОБР и Росгвардии. Женщина вышла самостоятельно, мужчину задержали, — рассказал источник ТАСС.

По сообщениям в СМИ, житель Казани должен был провести в квартире санитарную обработку и вынести мусор. После отказа это сделать, к нему пришли приставы, которых он не пустил.