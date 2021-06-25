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Житель Казани заперся в квартире и угрожает взорвать гранату. Об этом в пятницу, 25 июня, рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

По его словам, инцидент произошел по адресу улица Рихарда Зорге, дом 77. В одной из квартир дома заперся мужчина, который угрожает взорвать гранату.

На место инцидента выехал прокурор Приволжского района города Артур Шарипов. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

Из-за инцидента из жилого дома эвакуировали жителей, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.

В СМИ появилась информация, что житель Казани должен был провести в квартире санитарную обработку и убрать из нее весь мусор. Однако он не согласился это делать, несмотря на решение суда. По этой причине в квартиру к мужчине приехали приставы, которых он отказался пускать внутрь.