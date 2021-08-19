Около четырех тысяч дворов благоустроят в Москве до середины сентября

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

До середины сентября 2021 года в Москве благоустроят около четырех тысяч дворовых территорий общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время специалисты завершили работы на 3,5 тысячи объектах. Благоустройство остальных территорий планируют закончить ко Дню города. Рабочие обустраивают тротуары, пешеходные дорожки, а также меняют асфальтобетонное покрытие.

— В рамках обновления дворов делаем площадки для настольного тенниса, ставим новые и ремонтируем имеющиеся детские площадки. Специалисты Комплекса городского хозяйства устанавливают удобные лавочки и урны, новые опоры освещения с энергосберегающими лампами, — пояснил Бирюков.

По его словам, осенью дворы начнут озеленять. Бирюков добавил, что в Москве более 24 тысяч дворов. Ранее их благоустроили в соответствии с разработанным стандартом — оборудовали инфраструктурой для отдыха и спорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада столицы. По его словам, в настоящее время специалисты приводят в порядок бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7 в Митине. Мэр уточнил, что в Щукине создают парк возле улицы Маршала Бирюзова, а также сквер у кинотеатра «Юность».

Также две пешеходные зоны обновят на юго-востоке Москвы в 2021 году. В 11-м микрорайоне Марьино озеленят и благоустроят пять дворовых территорий, которые расположены на улицах Марьинский парк, Белореченской и Новомарьинской. На их территории появятся девять детских площадок, две спортивные площадки, зоны для отдыха, а также новые опоры освещения.