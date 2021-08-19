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Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе

Анастасия Колоскова

Общество
Священник развеял главный миф о Яблочном Спасе
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Православные верующие могут спокойно употреблять в пищу яблоки до Яблочного Спаса вопреки распространенному мнению. Об этом рассказал председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

— Воздержание от вкушения яблок до праздника Преображения Господня действительно существует. Оно зафиксировано в Типиконе (в церковном уставе). Но никакого наказания за его нарушение нет, — приводит слова священника РИА Новости.

Он объяснил, что «церковь трактует это предписание как форму добровольной самодисциплины». Клирик отметил, что человек может взять на себя определенное воздержание ради важного церковного события, а в праздник не просто «съесть», а именно «вкусить» яблоко.

Отец Максим напомнил, что человеку перестает доставлять радость то, что он делает без перерывов и ограничений. Поэтому церковь предлагает воздержаться на время от употребления какого-либо плода, чтобы потом заново почувствовать его вкус и поблагодарить за это Бога.

«Вечерняя Москва» рассказала о главных традициях и запретах Яблочного Спаса, который совпадает с православным праздником Преображения Господня и отмечается 19 августа.

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