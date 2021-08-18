Яблочный Спас: священник рассказал, что запрещено делать в этот день

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

В России 19 августа отмечают Яблочный Спас, который совпадает с православным праздником Преображения Господня. «Вечерняя Москва» рассказывает о главных традициях и запретах этого дня.

История

19 августа христиане всего мира вспоминают евангельское событие, когда Иисус Христос с тремя апостолами поднялся на гору Фавор и начал молиться, как вдруг его лицо озарилось светом, а одежда побелела. С небес же раздался голос: «Се есть сын мой возлюбленный, его слушайте!»

У праздника имеется официальное название, которое используется в церкви: Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. У восточных славян он имеет другие названия: Яблочный Спас, Второй Спас или Спас на горе. Для верующих этот день является знаковым. Они стараются преобразиться внутренне. Считается, что это время, когда человек может начать новую жизнь, свободную от вредных привычек и различных пороков. Почитают Яблочный Спас поспевшими к этому времени плодами. Христиане верят, что они по запаху похожи на аромат яблок из Эдемского сада.

Традиции

Во всех православных храмах в этот день проходят торжественные богослужения и совершаются обряды освящения наполненных фруктами и ягодами корзинок прихожан. На Руси верили, что человек подобен плодам яблони: он изначально зеленый, а со временем обретает яркие краски и наливается соком. Также постепенно и верующие проникаются светом своего Создателя.

В старину запрещалось вкушать плоды яблочного дерева до самого праздника Преображения Господня, ведь их издревле считали «греховной» пищей. Считалось, что Ева, сорвавшая яблоко с древа познания, лишила своих потомков возможности жить в раю. И только в Яблочный Спас верующим разрешалось ставить на праздничный стол уже освященные фрукты.

При вкушении плода нужно было загадать желание, и оно, по народным верованиям, обязательно исполнялось. С утра хозяюшки пекли пироги из освященных яблок, готовили яблочные компоты и варили из плодов варенье. Пища в этот день подавалась обычно скромная, зато яблоки обязательно должны были присутствовать в разных видах блюд.

Считается, что в Яблочный Спас нужно раздать как можно больше освященных в церкви плодов нуждающимся, нищим и сиротам. И тогда Всевышний обязательно оценит добродетель. Те же, кто поскупится и не поделится, могут снискать неприятности и негодование.

Приметы

Начиная с праздника Преображения Господня дни становятся короче, а ночи — холоднее. Каким будет день в Яблочный Спас, такой будет и осень. Если в этот день ветер дует сильный, то зима выдастся суровой. О надвигающихся холодах предупреждают пожелтевшие листья на деревьях. Также наши предки верили: если на деревьях много скворцов, то январь будет холодным.

Что можно и чего нельзя

Как рассказал «ВМ» священник, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине Григорий Геронимус, праздник Преображения Господня — один из самых важных дней церковного календаря, поэтому верующие христиане должны с особенным настроем к нему готовиться.

— На 19 августа приходится Успенский пост, начавшийся 14-го числа, поэтому верующим рекомендуется воздерживаться от продуктов животного происхождения — молока, мяса. Также не стоит употреблять алкогольные напитки. Однако, поскольку это праздничный день, верующим разрешается вкушать рыбу и рыбные блюда, — сказал священник.

Любой труд в этот день, как отметил собеседник «ВМ», должен быть посвящен Богу. Первые плоды, взращенные человеком, нужно приносить в храм для освящения.

— Стоит воздержаться от хозяйственных трудов. Лучше не браниться, не закатывать истерик. Вместо этого сходите в храм для освящения фруктов, овощей и ягод, — посоветовал священник.

Он призвал всех православных провести праздник в молитвах и принять участие в богослужении.