Астролог рассказала, как смена фамилии влияет на судьбу

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Фамилия оказывает влияние на судьбу человека и на его мироощущение. Об этом «Вечерней Москве» рассказала астролог, психолог, специалист по межличностным отношениям Лилия Любимова.

По ее словам, фамилия служит привязкой к судьбе рода, и ее смена может предоставить человеку новые возможности.

— Сегодня в современном мире у женщины уже появилась возможность выбирать, она может не брать фамилию супруга и, соответственно, не принимать на себя судьбу его рода. Когда человек меняет фамилию, он приобретает некоторые дополнительные тренды, возможности. Естественно, это не значит, что благодаря такой смене мы можем изменить всю свою жизнь — нельзя переписать детство, предысторию, генетику, но можно поменять некоторые возможности, достижения. При перемене имени, фамилии, усиливаются определенные буквы, связанные с определенными планетами, влияющими на судьбу: так, один человек пришел в мир, чтобы стать победителем конкурса красоты, а другой — чтобы получить Пулитцеровскую премию, — рассказала Любимова.

Она отметила, что фамилию, как и лекарство нельзя подбирать только исходя из симптомов. Астролог предупредила, что нельзя полностью изменить судьбу только при помощи фамилии. По ее словам, она оказывает влияние на жизнь человека лишь на 25 процентов. Тогда как в основном судьба человека зависит от свободы его воли и принятых решений.

Психолог, преподаватель, доцент кафедры социальной психологии Татьяна Яничева убеждена, что фамилия влияет на психологическое состояние человека, а ее смена является более серьезным шагом, чем смена имени.

С начала года в столичные ЗАГСы обратилось около семи тысяч москвичей, которые хотели сменить фамилию, имя или отчество. Чаще всего причины, побуждающие граждан сменить имя в официальных документах, остаются неизвестными. Однако некоторые заявители все же объяснили, почему меняют имена.