Московский планетарий закроют на месяц для модернизации оборудования

Фото: Московский планетарий

Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 5с1 Карта всех событий

Московский планетарий закроется для модернизации на месяц с понедельника, 23 августа. Об этом в четверг, 19 августа, рассказали в пресс-службе планетария.

В планетарии будут реализовывать масштабный проект по модернизации оборудования Большого Звездного зала.

— В течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования планетария и его программной части до нового современного уровня, — пояснили в пресс-службе.

Так, в Большом Звездном зале полностью обновят программное обеспечение для показа полнокупольных фильмов. Специалисты планируют повысить общую и цветовую яркость изображения, а также увеличить разрешение изображения.

Московский планетарий в «Летнем лектории» знакомит гостей с самыми интересными и увлекательными фактами о космосе и астрономии. 19 августа жителей и гостей города приглашают познавательно провести вечер на самой большой астрономической площадке «Парк неба».

При этом культурный центр ЗИЛ до 26 августа приглашает взрослых и детей в свою обсерваторию. В последний месяц лета здесь пройдут бесплатные дневные астрономические наблюдения. Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации.