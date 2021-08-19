Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московский планетарий закроют на месяц для модернизации оборудования

Анастасия Волоснова

Город
Московский планетарий закроют на месяц для модернизации оборудования
Фото: Московский планетарий
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица, 5с1 Карта всех событий

Московский планетарий закроется для модернизации на месяц с понедельника, 23 августа. Об этом в четверг, 19 августа, рассказали в пресс-службе планетария.

В планетарии будут реализовывать масштабный проект по модернизации оборудования Большого Звездного зала.

— В течение месяца специалисты будут работать над доведением проекционного оборудования планетария и его программной части до нового современного уровня, — пояснили в пресс-службе.

Так, в Большом Звездном зале полностью обновят программное обеспечение для показа полнокупольных фильмов. Специалисты планируют повысить общую и цветовую яркость изображения, а также увеличить разрешение изображения.

Московский планетарий в «Летнем лектории» знакомит гостей с самыми интересными и увлекательными фактами о космосе и астрономии. 19 августа жителей и гостей города приглашают познавательно провести вечер на самой большой астрономической площадке «Парк неба».

При этом культурный центр ЗИЛ до 26 августа приглашает взрослых и детей в свою обсерваторию. В последний месяц лета здесь пройдут бесплатные дневные астрономические наблюдения. Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации.

Читайте также:
модернизацияМосковский планетарий Москва
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Помогай, когда тебя об этом попросят

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Россию с любовью

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Город для жизни на пенсии

Юрий Акимов
Юрий Акимов

Звоните — не подведем

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Совершенствуем методы лечения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Все мнения
О проекте