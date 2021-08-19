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Почти одну тысячу случаев COVID-19 выявили в Подмосковье за сутки

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Почти одну тысячу случаев COVID-19 выявили в Подмосковье за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В Московской области зафиксировали 949 случаев коронавируса за последние 24 часа. Об этом в четверг, 19 августа, сообщили в оперштабе региона.

За минувшие сутки в Подмосковье скончалось 11 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 7612 летальных исходов.

Всего за время пандемии коронавируса в области выявили 410 972 случая заболевания, передает РИАМО.

В Москве за последние сутки выявили 2142 новых случая заболевания COVID-19. Госпитализированы 692 человека, 54 москвича скончались. По состоянию на 19 августа 341 горожанин находится на ИВЛ.

Всего в 85 регионах России выявили 21 058 случаев коронавируса. За последние сутки в стране также был зафиксирован 791 летальный исход. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 24 017 пациентов.

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