Таксист обокрал московскую пенсионерку по дороге в поликлинику

Фото: sudak.rk.gov.ru

Россия, Москва, улица Земляной Вал, 53с1 Карта всех событий

Пожилая жительница столицы лишилась кошелька с крупной суммой денег, воспользовавшись услугами такси. Об этом в четверг, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел утром 9 августа. Пенсионерка поймала у дома такси и направилась в поликлинику, расположенную на улице Земляной Вал, дом 53.

После того как таксист привез свою клиентку по указанному адресу, он помог ей выйти из машины. При этом на мгновение в его руках оказалась сумка женщины. Он помог достать ее из машины и также отдал своей пассажирке.

Через некоторое время пенсионерка обнаружила, что из сумки пропал кошелек, в котором лежало свыше 27 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Пожилые люди часто становятся жертвами разного рода преступлений. Так, 21 июля сообщалось о телефонной мошеннице, которая украла у пенсионера почти полмиллиона рублей. А 12 августа в МВД рассказали историю загадочной пропажи более трех миллионов рублей с банковского счета москвича 1939 года рождения.