Суд оставил без изменения приговор американцу, осужденному за посредничество во взятке

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Останкинский районный суд отклонил апелляционную жалобу гражданина США Евгения Спектора. До этого его признали виновным по уголовному делу о посредничестве во взятке. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Спектор и еще одна фигурантка дела Анастасия Алексеева были арестованы в феврале 2020 года. По данным следствия, в 2015–2016 годах Алексеева получила более четырех миллионов рублей в качестве взятки за продвижение лекарственных препаратов.

Деньги Алексеевой передал бывший гендиректор и совладелец ООО «Промомед Рус» Максим Якушкин, который хотел продвинуть собственные препараты. Еще одним посредником был признан советник гендиректора АО «Р-Фарм» Вадим Белоножко. Алексеевой также предъявлено обвинение в получении крупной взятки.

По итогам расследования уголовного дела Останкинский районный суд Москвы приговорил американца к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также Спектор обязан выплатить тройную сумму взятки, которая составила более 14 миллионов рублей.

Недавно сообщалось, что Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения заместителю начальника Южного таможенного управления ФТС России Александру Скрипкину. Он останется под стражей до 21 сентября. Таможенника обвиняют в мошенничестве.