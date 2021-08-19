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Людей эвакуировали с Таймс-Сквер из-за подозрительного предмета

Полина Долганова

В мире
Людей эвакуировали с Таймс-Сквер из-за подозрительного предмета
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Граждан эвакуировали с площади Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка из-за подозрительного предмета. Об этом в четверг, 19 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Видео: Telegram-канал РЕН ТВ/Новости

До этого в США произошел еще один случай, связанный с угрозой взрыва. Сотрудники полиции оцепили несколько кварталов вокруг Капитолия в Вашингтоне из-за угрозы минирования автомобиля у Библиотеки Конгресса.

За оцеплением оказался Капитолийский холм, Верховный суд и сама библиотека.

Территорию оградили желтой лентой. Потенциально опасную зону охраняют офицеры. Граждан просят обходить стороной этот район и выбирать иной маршрут.

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