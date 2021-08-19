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Зеленский заявил, что Путин «слишком эмоционален» в отношениях с Украиной

Михаил Алимов

Политика
Зеленский заявил, что Путин «слишком эмоционален» в отношениях с Украиной
Фото: president.gov.ua

Президент РФ Владимир Путин слишком эмоционален, когда дело касается Украины. Об этом в четверг, 19 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины, — рассказал он в интервью для Washington Post.

Из-за этого российский президент, по словам украинского лидера, действует иррационально. Более того, президент Путин славится своей эмоциональностью в принципе, передает слова Зеленского телеканал «360».

До этого он назвал очередную причину для встречи с Путиным. Решение вопроса об освобождении «украинских заключенных в России развивается медленно». Единственным выходом из этой ситуации могут стать переговоры с президентом РФ. Политик добавил, что российская сторона «отделяет тех, кто находится в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, от тех украинцев, которые пребывают в Крыму».

17 августа экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой его страны за последние три десятка лет стал отказ от добрососедских отношений с Россией. Он также подчеркнул, что реализация проекта «Украина как Антироссия» обернулась украинской катастрофой.

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