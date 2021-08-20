Сирийские ПВО отразили израильскую ракетную атаку над Дамаском

Фото: The U.S. Army/Master Sgt. Sean M. Worrell

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли огонь по воздушным целям над Дамаском. Об этом сообщает SANA со ссылкой на военный источник.

— Сирийские зенитчики отразили атаку в небе над Дамаском и поразили большую часть ракет, — рассказал собеседник издания.

Ударам самолетов Израиля также подверглись объекты в окрестностях Хомса. Атаку произвели израильские ВВС из воздушного пространства Ливана, отмечается на сайте агентства.

4 июля сообщалось, что крупную военную базу США обстреляли реактивными снарядами в Сирии. Объект расположен в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в Дейр-эз-Зоре, он находился под охраной сил СДС. Отмечается, военные нанесли удар по проиранским группировкам. Информация о пострадавших американцах не поступала.

28 июня по указанию президента США Джо Байдена военные нанесли удары с воздуха по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. Американцы ударили по объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном — в Ираке.