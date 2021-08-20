Стало известно, какие пары женских и мужских имен несовместимы друг с другом

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Имя человека нередко накладывает отпечаток на его характер и судьбу. Эти особенности позволяют составить список несовместимости некоторых женских имен с мужскими.

Анастасия

Отношения с Николаем, Вадимом и Виталием сделают обладательниц этого имени несчастными. Романтика в этом случае вскоре превратится в беспокойство и большие энергетические затраты.

Анна

В ЗАГС Аннам не стоит идти со Станиславом, Александром или Сергеем. При этом обычные отношения с ними не находятся под запретом.

Валентина

Если судьба распорядится так, что обладательница этого имени встретит Юрия, Бориса или Николая, то любви из этого не получится. Партнерам удастся достигнуть общее понимание, но диалог при этом, по-прежнему, будет вестись на разных языках.

Евгения

Этим женщинам не стоит встречаться с Дмитрием или Антоном из-за их чрезмерной энергии. В начале отношений с ними может показаться, что это интересно и романтично, но затем девушка попросту устанет везде поспевать за своей второй половиной.

Вероника

Девушкам с этим именем рекомендуется держать ухо востро с Виталием, Константином, Виктором и Николаем. Считается, что вместо любви дамам придется все время исследовать телефон партнера и волноваться из-за его любвеобильности.

Наталья, Ольга, Татьяна

Любовь для этих женщин с Алексеем, Дмитрием или Юрием превратится в настоящую войну. Носители этих имен, вероятнее всего, смогут время от времени компенсировать это приливами чувств, но в целом это будет утомительно.

Галина

Девушкам по имени Галина гарантирована любовь с Кириллом и Романом, но минус в том, что отношения быстро перенасытятся от полноты чувств.

Александра

Мужчины по имени Эдуард, Руслан, Фаддей, Федот и Памфил не смогут предоставить женщинам с этим именем искомые чувства.

Дарья

Перед тем, как начать отношения с Олегом, Алексеем или Федором, этим женщинам стоит подумать дважды. Носители этих имен способны преподнести Дарьям большие сюрпризы.

Екатерина

Кирилл, Виктор и Николай наполнят жизнь женщин с этим именем скандалами и громкими сценами. Такая любовь может подойти лишь тем девушкам, которые любят битье посуды и ночные ссоры.

Ксения, Софья, Анфиса

Гордым нравом обладают мужчины по имени Петр и Михаил, что лишь дополнительно осложнит построение отношений с ними, отмечает InStyle.