Профессор назвал способ похудеть с помощью кофе

Фото: pixabay

Для похудения классическую добавку для кофе — сахар — можно заменить на корицу. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, он регулярно добавляет эту приправу в капучино.

— Оказалось, что корица достоверно нормализует углеводный обмен. В частности, она снижает толерантность инсулина к клеткам-рецепторам, — рассказал специалист на YouTube-канале «Клиника коррекции веса доктора Ковалькова».

Он добавил, что корица способна восстановить рецепторы, которые впоследствии начинают принимать инсулин.

Доктор подытожил, что нормальный обмен углеводов чрезвычайно важен для похудения. При нарушении этого процесса в организме человек может очень быстро начать набирать вес.

До этого ученые из Аризонского университета в Соединенных Штатах Америки опровергли распространенный миф о вреде быстрых углеводов для фигуры.

Специалисты провели исследование, в ходе которого они проанализировали данные о массе тела почти двух миллионов человек. В результате выяснилось, что продукты с высоким гликемическим индексом не приводят к набору лишних килограммов.

Ученые смогли узнать, что те, кто питается блюдами с быстрыми углеводами в составе, не склонны к полноте, сообщается в журнале Advances in Nutrition.