Московские бизнесмены получат более миллиарда рублей в виде субсидий и грантов

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В этом году столичным бизнесменам одобрили заявки по субсидиям и грантам на сумму свыше одного миллиарда рублей. Чаще всего заявителями на господдержку оказываются франчайзи, экспортеры, участники выставок и компании, которые используют в своей работе сервисы доставки еды.

Всего за 2021 год отраслевые комиссии одобрили 973 заявки на субсидии и гранты от предпринимателей.

— Прием заявок продолжается — недавно был продлен прием документов до 20 августа на предоставление субсидий для франчайзи, владельцев гостиниц, социальных предприятий, компаний из списка приоритетных отраслей, экспортеров, а также резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, — рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Наиболее востребована господдержка для экспортеров. В этом году они получат субсидий и грантов на 464 миллиона рублей. Эти деньги среди прочего идут на компенсацию расходов на транспортировку товара.

На втором месте – субсидии для франчайзи (предприятия, работающие по франшизе — прим. «ВМ»). Московские компании этого рода получат субсидий на 199 миллионов рублей. Франчайзи смогут потратить эти деньги на выплату владельцу франшизы, процентов по кредитам, а также на покупку оборудования и компенсацию затрат на коммунальные услуги.

Еще 64,5 миллиона рублей получат столичные предприниматели, работающие с сервисами доставки еды. Подобная практика позволяет им компенсировать услуги этих сервисов.

Получить более подробную информации о всех видах субсидий, а также оставить заявку на их получения можно на портале «Москва для бизнеса», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что онлайн-бизнес, IT-сфера и розничная торговля стали самыми перспективными направлениями для открытия своего дела в столице.