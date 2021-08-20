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Сервисы по сокращению потребления воды в Москве получили награду международного конкурса

Илья Ашуров

Город
Сервисы по сокращению потребления воды в Москве получили награду международного конкурса
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московские сервисы по сокращению потребления воды в городе были отмечены наградой на 18-й международной бизнес-премии International Business Awards. Экспертное жюри присудило им бронзовую награду в номинации «Мобильные сайты и приложения», в рамках категории «Бизнес/Правительство».

На конкурсе было представлено более 3700 проектов. Призеров определяло жюри, состоящее из 260 экспертов со всего мира.

— Наш проект — ответ на вопрос, как можно снизить потребление воды в столице. Мы не убеждаем москвичей в необходимости расходовать меньше воды, а меняем пользовательские привычки, подталкивая людей к более бережному расходованию городских водных ресурсов, — рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

В жюри отметили, что разработанные в Москве сервисы помогают убедить горожан расходовать воду рационально. Это в свою очередь повышает сознательность жителей, а также улучшает экологическую ситуацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проверить свои навыки по бережному расходованию воды можно в специальном интерактивном тесте, размещенном на портале mos.ru.

Этим летом правительство Москвы также завоевало премию в области информационных технологий CIPR Digital в трех номинациях. Церемония объявления победителей состоялась в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Награда присуждается предпринимателям, экспертам и представителям госорганов за проекты, которые направлены на цифровую трансформацию экономики страны.

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