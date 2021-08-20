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МФЦ появится в здании бывшей АТС на Малой Полянке

Виктория Сикерина

Город
МФЦ появится в здании бывшей АТС на Малой Полянке
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Малая Полянка, 3 Карта всех событий

Здание бывшей автоматической телефонной станции (АТС) перепрофилируют в МФЦ. Проект утвердили в четверг, 19 августа, на заседании градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы, которую возглавляет мэр Сергей Собянин.

Новое отделение центров МФЦ расположится на улице Малая Полянка, владение 3, в Центральном административном округе (ЦАО).

— Данное решение ГЗК позволит обеспечить функционирование в нем офисов, магазинов, кафе, объектов бытового и коммунального обслуживания, — отметила Анастасия Пятова, ответственный секретарь комиссии.

Также отмечается, что площадь здания составляет почти 6300 квадратных метров.

20 августа все центры госуслуг «Мои документы» вернулись к обычному режиму работы. Предварительная запись для их посещения больше не требуется. Решение о возвращении работы центров госуслуг к штатному режиму связано со стабилизацией эпидемической ситуации в столице. Москвичи, которые ранее оформили запись, могут прийти к указанному часу либо в другое удобное для себя время.

Также в пресс-службе Управления Росреестра по Москве рассказали, что с 2013 года столичный Росреестр принял почти шесть миллионов заявлений через центры «Мои документы».

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