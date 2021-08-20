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За последние сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
За последние сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 20 992 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает оперштаб Москвы.

Отмечается, что 7,6 процента заболевших не имели клинических признаков инфекции.

За последние сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в РФ также зафиксировали 785 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 в стране полностью вылечился 20 351 пациент.

По количеству заболевших в Российской Федерации продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1925 случаев коронавируса.

За последние сутки в России выявили 20 992 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Белгородская область вышла на первое место по доле привитых от коронавируса одной дозой вакцины, а также полностью вакцинированных. С этой позиции регион сместил Чукотку, которая на протяжении многих месяцев лидировала в рейтинге. Полностью привиты от COVID-19 в Белгородской области 38,16 процента людей. Первую дозу препарата в этом субъекте получили 45 процентов населения — 686,6 тысячи человек.

В России по состоянию на 20 августа полностью привиты 32,9 миллиона человек.

Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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