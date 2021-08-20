В России сменился регион с наиболее высокой долей привитых от COVID-19

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Белгородская область вышла на первое место по доле привитых от коронавируса одной дозой вакцины, а также полностью вакцинированных. Об этом сообщает РБК.

С этой позиции регион сместил Чукотку, которая на протяжении множества месяцев лидировала в рейтинге. Полностью привиты от COVID-19 в Белгородской области 38,16 процента людей. Первую дозу препарата в этом субъекте получили 45 процентов населения — 686,6 тысячи человек.

Всего в России хотя бы одной дозой вакцины привиты 40,5 миллиона людей, а полностью привиты 32,9 миллиона человек, отмечается на сайте газеты.

20 августа глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть сформирован к концу года.

Вакцины от коронавируса имеются «в избытке» во всех регионах страны, добавил руководитель центра. Проблема заключается в том, чтобы люди более активно вакцинировались от данного заболевания, заключил Гинцбург.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».