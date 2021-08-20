Политолог Рар назвал главную тему встречи Путина и Меркель в Москве

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Главной темой встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 20 августа, в Москве станет ситуация в Афганистане. Меркель понимает, что стабильность в регионе зависит от Москвы, а не от Вашингтона, поэтому будет выстраивать стратегические отношения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал немецкий политолог Александр Рар.

— И сейчас, мне кажется, что главной темой визита будет Афганистан, а не что-либо другое. Потому что именно это будоражит и Германию, и весь мир. В связи с этим нужно сказать, что Меркель понимает, что стабильность в Афганистане, во всем регионе зависит сегодня не от Америки, а от России и когда-то в будущем — от Китая. Поэтому нужно вести, отстраивать стратегические отношения, — сказал политолог.

По его словам, приезд Меркель в Москву можно назвать прощальным визитом. Два лидера двух больших государств работали вместе 16 лет. Это была дружба не без конфликтов, но все равно по важным вопросам удавалось договориться и двигаться вперед.

Главы государств, как ожидается, обсудят международную повестку, в том числе ситуации в Белоруссии, Афганистане и конфликт на востоке Украины. Кроме того, в ходе своей поездки Меркель проведет пресс-конференцию и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство партия сформирует правительство с новым главой государства.

После поездки в Россию Меркель отправится на Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по поводу гарантий в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».