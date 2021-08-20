Глава украинского МИД назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

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Ситуация, которая сложилась на фоне строительства Крымского моста является «неразрешимой». Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Проблема Керченского (Крымского — прим. «ВМ») моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию, — сказал он в интервью изданию «Новое время».

Он отметил, что «география полностью подчинена России», в том числе со стороны Таманского и Крымского полуостровов.

Кулеба добавил, что страны НАТО, Украина, Грузия и Молдавия должны разработать новую стратегию на Черном море. В том случае, если ее не будет, Россия сможет «доминировать в черноморских водах, как это происходит в настоящее время в Азовском море».

Министр уточнил, что тема Черного моря является одной из основных во внешней политике Украины.

В связи с этим Кулеба подытожил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует проработать постоянно действующие механизмы для урегулирования баланса в Черном море.

До этого первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен перестать «рычать» на жителей Крыма и угрожать им возвращением украинской власти.

19 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым «с радостью» воспримет возвращение украинских властей на полуостров. По его словам, российская сторона уже долгое время «оказывает влияние на жителей Крыма через средства массовой информации». Теперь, как считает Зеленский, у жителей Крыма «появилось понимание всего произошедшего», и власть Украины «с радушием» примут на территории полуострова. Лидер подытожил, что радость населения будет связана с тем, что «с Украиной в Крым вернется жизнь».