«Унесло течением»: дома и автомобили американцев уплыли после шторма «Фред»

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Тропический шторм «Фред» обрушился на США. В частности, в Северной Каролине из-за огромного количества осадков и подтоплений дома местных жителей в прямом смысле смыло течением. На кадрах, которые опубликовали местные жители в Сети, видно, как постройки плывут по воде. То же самое произошло и с автомобилями американцев.

По меньшей мере 35 человек в Северной Каролине числятся пропавшими без вести. В штате ведется эвакуация, работают спасатели. Более 25 тысяч человек остались без электроснабжения, часть дорог из-за подтопления пришлось перекрыть. Тропический шторм сформировался неделю назад в Пуэрто-Рико, а затем начал движение на север в сторону побережья США. Максимальная скорость ветра во время шторма достигает 65 километров в час. Сейчас он движется на северо-восток США со скоростью 28 километров в час.

Ранее сообщалось, что на юге Гаити сейчас бушует шторм «Грейс». Четыре человека погибли, один считается пропавшим без вести. До этого в регионе было землетрясение, число погибших составило более тысячи человек.