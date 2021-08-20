Аналитики сообщили, что съемное жилье в Москве подорожает к концу 2021 года

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Стоимость аренды жилой площади в Москве вернулась к тем значениям, которые были зафиксированы до пандемии коронавирусной инфекции, однако из-за спроса на недорогое жилье в столице снять квартиру может обойтись на 10 процентов дороже. Об этом свидетельствуют данные аналитиков экосистемы недвижимости «Метр квадратный» группы ВТБ.

По словам генерального директора компании «Метр квадратный» Вячеслава Дусалеева, в 2020 году на рынке аренды отмечалась некоторая стагнация цен на съемное жилье из-за того, что многие работающие горожане и студенты перешли на дистанционный режим работы и обучения.

Ставки на аренду снизились при этом не на 20–25 процентов, как предполагали специалисты, а примерно на 8 процентов. Причем бюджетных объектов это коснулось в самой незначительной степени.

Спрос на рынке арендной недвижимости стал восстанавливаться летом 2021 года из-за того, что многие москвичи сделали прививку от COVID-19, а также из-за снятия антиковидных ограничений.

Так, стоимость аренды на недорогие квартиры возросла на 10 процентов по сравнению с прошлым летом. Цена на более дорогие апартаменты практически не подверглась изменениям.

В других крупных городах России стоимость аренды постепенно возвращается к показателям 2019 года. Высокие цены наблюдаются только на курортах, потому как ограничения на поездки в настоящее время все еще имеют силу, передает РИА Новости.

С начала года у столицы купили и арендовали 4534 объекта городской недвижимости, что составляет свыше 85 процентов от общего числа реализованных в 2020 году объектов. Об этом в четверг, 19 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в настоящее время торги по реализации городского имущества проходят в электронном виде. Помещения и здания арендуют и покупают для бизнеса, торговли и квартир.