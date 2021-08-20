Суд отстранил от работы таксиста, грубо высадившего из машины женщину с двумя детьми

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В столице таксист грубо высадил из машины женщину с двумя малолетними детьми. Суд отстранил его от работы. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Женщина заказала такси, чтобы вернуться домой из гостей. При заказе она указала, что ей понадобится детское кресло, так как с ней были маленькие дети четырех и семи лет.

Клиенты сели в приехавшую машину. Однако не прошло и нескольких минут, как водитель такси остановил машину и грубо потребовал всех пассажиров покинуть машину.

— Женщина пожаловалась в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ). Выяснилось, что у таксиста нет ни нужного стажа, ни водительского удостоверения необходимых по закону страны. Также он регулярно нарушал ПДД, и его уже лишали прав. МАДИ направила иск в суд, и таксисту запретили работать, — говорится в сообщении.

С субботы, 14 августа, в Москве начала работать комплексная информационная система «Аналитика работы такси», отслеживающая время работы таксистов.

В соответствии с законом водитель такси вправе работать 40 часов в неделю — это чистое рабочее время, не включающее остановки на ремонт и перерывы на отдых. Количество рабочих часов в день водитель устанавливает самостоятельно, но не более 12 часов подряд. При этом работодатель должен обеспечить водителю возможность комфортного отдыха.

Система поможет исключить переработки и не позволит работать нарушителям. Как рассказали в столичном департаменте транспорта, это сократит число дорожно-транспортных происшествий в городе и существенно улучшит сервис.