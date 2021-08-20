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Сергей Собянин: До конца года в Москве откроются еще семь круглогодичных ярмарок

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин: До конца года в Москве откроются еще семь круглогодичных ярмарок
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Еще семь ярмарок, которые будут работать круглый год, планируется открыть в Москве в 2021 году. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, десять лет назад столичные власти начали в Москве возрождение ярмарочной торговли. Тогда вместе с продуктами могли продавать все — от белья до бытовых товаров.

Теперь же в городе ограничили продажу промышленных товаров и дали возможность торговать настоящим сельскохозяйственным производителям. Заявки на ярмарки выходного дня начали принимать через сервис госуслуг.

Глава города напомнил, что круглогодичные торговые точки появились в столице еще в 2016 году. Каждый из таких павильонов имеет уникальный дизайн. Кроме того, все они внутри оборудованы вентиляцией.

Места в таких торговых рядах предоставляются фермерам бесплатно, чтобы они имели возможность продавать свою продукцию напрямую.

— Сегодня в городе 50 постоянных павильонов. <...> Новые ярмарки — это не просто торговая точка, но и точка притяжения в районах. Можно выпить кофе с друзьями, провести время с детьми. До конца года планируем открыть еще семь таких круглогодичных ярмарок, — сообщил Сергей Собянин.

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о нынешних задачах программы благоустройства всех районов столицы. По его словам, несколько лет назад столичные власти пришли к выводу, что проводить локальные работы по благоустройству в Москве не имеет смысла. Появилась необходимость благоустраивать все районы столицы комплексно. Глава города уточнил, что городские власти видят своей целью сделать так, чтобы каждое поколение в Москве могло найти себе занятие по душе. Для этого недостаточно просто установить во дворе скамейку или качели.

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