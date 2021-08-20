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Всероссийский фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проведут в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Общество
Всероссийский фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проведут в Подмосковье
Фото: Pexels / NastyaSensei

Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» начнется в Подмосковье со следующей недели. Мероприятие проводят в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье».

На фестиваль, который будет длиться три дня на базе сыроварни Олега Сироты «Русский Пармезан» в Истре, смогут прийти все желающие. Фермеры со всей России представят во время мероприятия свою продукцию и обменяются опытом.

Участие в мероприятии будут принимать порядка 400 производителей из 54 регионов РФ. Посетители увидят на стендах сыр, мед, вино, хлеб, молоко и другую продукцию. Кроме того, к мероприятию присоединятся свыше 30 мастеров народных промыслов.

В рамках фестиваля будут выбирать лучший сыр России. Фермерские продукты можно будет продегустировать, пишет «Подмосковье сегодня».

При этом Центр современного искусства «Винзавод» представляет выставку фотографа Саши Генциса «Природа или прогресс». Посетители увидят около пятидесяти фотографий, которые будут тематически разнесены на два разных полюса выставочного пространства. С одной стороны зрители полюбуются захватывающими пейзажами, а с другой — заводскими помещениями промышленных гигантов.

В свою очередь Дарвиновский музей в свою очередь приглашает на VII фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д. Виноградова. Посетители музея познакомятся с удивительной красотой подводного мира и его чудесными обитателями.

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