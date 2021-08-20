Объем инвестиций на строительство школ в ТиНАО составил 9,5 млрд рублей

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Объем инвестиций Группы компаний (ГК) «А101» на развитие образовательной инфраструктуры в ТиНАО составил 9,5 миллиарда рублей в 2021–2022 годах. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил первый заместитель министра строительства Подмосковья Владимир Жидкин.

По его словам, в прошлом году размер инвестируемых средств составил 3,7 миллиарда рублей.

По проекту ГК «А101» построит две общеобразовательные школы, девять детских садов и четыре образовательных центра. Они расположатся в жилых комплексах «Испанские кварталы», «Скандинавия», «Москва А101», «Белые ночи» и «Прокшино» в ТиНАО. Все объекты рассчитаны на 8685 учеников.

Инвестор планирует создать Центр педагогического дизайна, где будут разрабатываться современные модели образования. Примечательно, что школы и детские сады будут полностью отвечать необходимым требованиям и стандартам качества, что создаст благоприятные условия для воспитанников, учителей и других сотрудников.

— Мы также уделяем повышенное внимание вопросам безопасности, экологичности, созданию безбарьерной среды, — подчеркнул Жидкин.

Также он добавил, что в зданиях будут оборудованы комфортные аудитории, кабинеты и медицинские комнаты. Во дворах будут предусмотрены зоны для спорта и отдыха.

Ранее секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщил, что в России более 83 тысяч школ готовы к новому учебному году. Голикова заявила, что главная задача — это обеспечение безопасности детей.