Ремонт многоэтажек в Подмосковье завершат вопреки подорожанию стройматериалов

Фото: Пресс-служба Комплекс городского хозяйства города Москвы

Трехлетний план капитального ремонта жилых домов в Московской области выполнят, несмотря на увеличение стоимости строительных материалов. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Александр Шаповалов.

По его словам, больше всего подорожали утеплетили, металл и дерево.

— У нас подорожание произошло по основным позициям: дерево, утеплители, металл — более чем на 160 процентов. Но мы не останавливаемся — трехлетнюю программу, безусловно, выполним, — сказал Шаповалов.

При этом Подмосковье ожидает от правительства России постановления, которое урегулирует контракты на ремонт.

— Мы добиваемся не только красоты, но и энергоэффективности. Самое главное, что жители увидят в платежных документах, — снижение платы за центральное отопление. У жильцов стало значительно теплее, — подытожил заместитель директора.

На радиостанции «Радио 1» добавили, что программа капитального ремонта в Московской области самая масштабная в России.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов ранее сообщил о капремонте в дореволюционном доме на Волхонке. Помимо реставрации и облицовочных работ, в здании проведут замену систем водостока, электроснабжения и отопления.