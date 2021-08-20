Гинцбург рассказал об эффективности аденовирусных вакцин

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Вакцины от коронавируса на основе аденовирусных векторов, к которым относится «Спутник V», вызывают более сильный иммунитет против индийского штамма из-за полной симуляции процесса инфекции. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказал глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, такие вакцины, как «Спутник V», позволяют формировать клеточный иммунитет и клетки памяти.

— Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов, — добавил Гинцбург.

Он подчеркнул, что это позволяет нейтрализовать новые штаммы коронавируса, пишет РИА Новости.

Так глава Центра имени Гамалеи прокомментировал исследование ученых Оксфордского университета, которые выяснили, что эффективность вакцин Pfizer-BioNTech и AstraZeneca против «дельта»-штамма коронавирусной инфекции спустя время снижается.

В процессе анализа специалисты сравнили перечисленные вакцины. В результате Pfizer-BioNTech показала 85 процентов эффективности после введения второго компонента, а AstraZeneca — лишь 68 процентов. При этом через три месяца после вакцинации действенность Pfizer-BioNTech упала до 75 процентов, а AstraZeneca — до 61 процента.

20 августа Александр Гинцбург рассказал, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России может быть сформирован к концу года.

17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».