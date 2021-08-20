Отреставрированный фильм «Москва слезам не верит» повторно пустят в прокат 26 августа

Фото: Москва слезам не верит, 1979 год

Отреставрированный фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» повторно выпустят в прокат 26 августа. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказали в пресс-службе киноконцерна «Мосфильм».

— Показы фильма после полной реставрации изображения и звука, выполненной киноконцерном «Мосфильм», будут сопровождаться бонусом — фильмом о том, как создавалась эта картина, — пояснили в пресс-службе.

В киностудии отметили, что «Москва слезам не верит» считается визитной карточкой Меньшова. Также популярна его лента «Любовь и голуби».

Выпуск фильма в прокат приурочили к 40-летию награждения картины «Оскаром». Он выиграл в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», напоминает агентство городских новостей «Москва».

До этого столичный сервис Russpass разработал маршрут по местам съемок знаменитых фильмов в Москве. Посетить можно будет локации из фильмов «Москва слезам не верит», «Покровские ворота», «Я шагаю по Москве», «Место встречи изменить нельзя», «Служебный роман», «Брат-2», «Летят журавли» и «12 стульев».

Актер и режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции 5 июля. В этом году российскому артисту исполнилось бы 82 года. Его похоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с актером Василием Лановым.

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1939 года. За свою жизнь он успел удостоиться звания заслуженного деятеля искусств РСФСР, звания народного артиста РСФСР, стать лауреатом Государственной премии СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской.