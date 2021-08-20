Испытательные полеты Ил-114 приостановили после крушения Ил-112В в Подмосковье

Фото: Минобороны РФ

Испытательные полеты опытного самолета Ил-114 решили приостановить из-за крушения самолета Ил-112В в Подмосковье. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказали в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В ОАК отметили, что специалисты должны исследовать детали и обстоятельства инцидента. В частности, необходимо проанализировать объективные данные с бортового самописца.

Самолета Ил-114 обладает схожей силовой установкой с Ил-112В. По этой причине его испытательные полеты некоторое время проводить не будут.

— Комиссия по расследованию происшествия только приступила к работе. Делать выводы пока слишком рано, — говорится в сообщении, которое цитирует агентство городских новостей «Москва».

Военный транспортник разбился утром 17 августа во время перелета с аэродрома Кубинка в Жуковский. Воздушное судно рухнуло в 1,5 километра от полосы на территории рядом с большим Никольским прудом.

На борту самолета находились три человека: шеф-пилот — летчик-испытатель, летчик-испытатель и бортинженер-испытатель. В настоящее время на месте крушения ведется расследование под руководством первого заместителя ЗМСУТ СК России Александра Перепелицына.

Так, следователи и криминалисты выехали на место крушения Ил-112В для проведения проверки. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».