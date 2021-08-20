МакSим прокомментировала слухи о том, что уже готова выступить перед публикой

Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) назвала бредом слухи в Сети о том, что она якобы в ближайшее время выступит на спортивном мероприятии и призывает болельщиков исполнить с ней песню «Знаешь ли ты».

Она заявила, что в ближайшее время будет занимать исключительно здоровьем и никаких выступлений не анонсировала.

— Это фотошоп. Никаких выступлений, новых песен и мероприятий не планирую — я занимаюсь исключительно здоровьем. Не хотела комментировать этот бред, не думала, что на это вообще обратят внимание, но, к сожалению, есть люди, которые поверили, — написала исполнительница в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

В качестве доказательства звезда показала архив историй, где отсутствуют публикации с сообщениями о предстоящих выступлениях.

К слову, это не первый резонанс вокруг певицы за последнее время. Ранее бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта заявила, что певица МакSим придумала историю с болезнью, чтобы вернуть былую славу и популярность. Также Беретта назвала пиар на здоровье отвратительным и грязным делом.

Позже музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал это заявление в адрес МакSим «настоящим скотством».

17 августа МакSим опубликовала фотографию почти в полный рост, после чего поклонники обеспокоились, рассмотрев на ее похудевшем теле синяки.

До этого в Сети появилось видео с выписки певицы из больницы. Покинуть медицинское учреждение ей пришлось в инвалидном кресле.