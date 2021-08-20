Врач заявила об отсутствии постковидного синдрома у детей

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В последнее время дети всех возрастов стали чаще болеть коронавирусной инфекцией, однако заболевание у них протекает легче, чем у взрослых. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

— Число больных коронавирусом детей увеличилось во всех возрастных группах, стали чаще вызывать врача на дом. Но в основном инфекция протекает достаточно легко, обычно все обходится без госпитализации и не осложняется постковидным синдромом, как у взрослых, — приводит слова медика «Радио 1»

Она отметила, что чаще всего у детей при COVID-19 на несколько дней повышается температура по типу ОРВИ.

По словам Логиной, основным источником заражения детей коронавирусом являются взрослые, не соблюдающие дома санитарные меры и тесно общающиеся с ними.

Врач подчеркнула, что взрослые должны изолировать детей в случаях, когда испытывают недомогание или после с контактами с заболевшими.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 20 августа также отметил, что в настоящее время дети чаще болеют коронавирусом, так как вирус стал более агрессивным. По его словам, взрослые должны сделать все, чтобы защитить детей от COVID-19, и призвал их сделать прививку от заболевания.