Остановки электробуса т53 перенесут ближе к платформе Новогиреево

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Россия, Москва, Фрязевская улица Карта всех событий

С 21 августа остановки электробуса т53 на востоке столицы перенесут ближе к платформе Новогиреево Горьковского направления Московской железной дороги. Об этом в пятницу, 20 августа, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Остановки будут расположены на улице Фрязевской. Так, они станут ближе к трамвайному кольцу, сообщили в ведомстве.

Дептранс также сообщал, что с 25 августа по 6 сентября будут перекрыты участки дорог в районе улицы Ильинки в Москве из-за проведения международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Ограничения будут действовать с 22:00 25 августа по 8:00 6 сентября.

Недавно стало известно, что реконструкцию платформы завершили на станции Ковригино МЖД. Специалисты обновили на станции конструктивные элементы и заменили покрытия. Также в ходе реконструкции были установлены краевые балки с антискользящей поверхностью.