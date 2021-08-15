Реконструкцию платформы завершили на станции Ковригино МЖД

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Россия, Московская железная дорога, платформа Ковригино Карта всех событий

На станции Ковригино Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) подошли к концу работы по реконструкции платформы. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Поезда начнут останавливаться у платформы с 15 августа.

Отмечается, что специалисты обновили на станции конструктивные элементы и заменили покрытия. Также в ходе реконструкции были установлены краевые балки с антискользящей поверхностью.

Для маломобильных пассажиров на станции возвели специальный пандус, для слабовидящих горожан на платформе выложили полосы безопасности из тактильной плитки.

В процессе работ ремонтники также оборудовали территорию остановочного пункта современным светодиодным освещением и навесами для защиты от непогоды. На станции появились электронные табло и новые лавочки для пассажиров.

На период реконструкции на месте платформы была оборудована деревянная станция, чтобы москвичи могли планировать свой маршрут в обычном режиме.