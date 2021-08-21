В России за сутки выявили 21 тысячу новых случаев коронавируса
За последние сутки в России заболели коронавирусом ровно 21 тысяча человек. Об этом в субботу, 21 августа, сообщает оперштаб Москвы.
При этом о клинических проявлениях болезни неизвестно у 8,7 процента из них. Количество умерших составляет 797 человек, а выздоровели за сутки 20 647 пациентов.
Таким образом, за все время пандемии COVID-19 заболели 6 726 523 человека. Количество умерших составляет 175 282 пациента. Медики полностью вылечили уже более шести миллионов заболевших: число выздоровевших составляет 6 004 052, говорится в Telegram-канале оперштаба.
Недавно врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда в России появится коллективный иммунитет к коронавирусу. По его прогнозам, это произойдет весной следующего года. Он сделал вывод на основании статистики полностью привившихся от болезни россиян: на данный момент их количество составляет около 23 процентов от всех граждан.
Для ускорения победы над пандемией и сохранения собственного здоровья и здоровья близких, стоит пройти процедуру вакцинации. 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятая вакцина от коронавируса вскоре появится в России. Всего в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».