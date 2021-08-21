«Очень больно»: Настя Ивлеева впервые прокомментировала развод с Элджеем

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Российская телеведущая Настя Ивлеева впервые высказалась об их разводе рэп-исполнителем Элджеем, признавшись, что музыкант навсегда останется для нее родням человеком.

— Я понимала, что Леше нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством. Говорят же — художник должен быть голодным. Кого вдохновит и мотивирует уютный дом и налаженный быт? Спустя две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошла перемена, и она не в пользу нас двоих, — рассказала Ивлеева.

По ее словам, на протяжении нескольких месяцев они с мужем продолжали жить вместе и анализировать происходящее в их отношениях. Телеведущая призналась, что это далось им сложно.

— Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: «Давай, чао-какао!» Нет. Это сложно, — приводит слова Насти издание Starhit.ru.

Девушка отметила, что до сих пор испытывает к рэперу нежные чувства, но теперь они больше напоминают любовь сестры к брату. Она уточнила, что в их отношениях не было предательства, просто они решили дать друг другу свободу.

О том, что Ивлеева и Элджей развелись спустя четыре года совместной жизни, стали известно 12 августа. В СМИ ходили слухи, что рэпер изменил жене с Юлией Коваль. Девушка является соведущей Ивлеевой в шоу «Орел и Решка». Коваль не стала молчать и тонко высмеяла слухи о разводе звездной пары.

Астролог Инна Чукреева объяснила, что звездная пара была обречена на расставание, так как телеведущая и музыкант изначально не подходили друг другу, но бушующие эмоции не давали это разглядеть сразу.