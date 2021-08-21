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Уголовное дело возбудили по факту взрыва гранаты на северо-западе столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту взрыва гранаты на северо-западе столицы
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконный оборот оружия» после инцидента с гранатой на северо-западе столицы, в результате которого погибли три человека.

Прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. На место инцидента прибыл и. о. Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик, сообщили «ВМ» в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось о хлопке гранаты, который произошел на шестом этаже дома 5, строение 1 на улице Малая набережная. В результате на месте погиб 14-летний ребенок, а еще трое человек получили травмы, в том числе 12-летний мальчик. Позже стало известно, что в машине скорой помощи скончался пострадавший при взрыве мужчина 1977 года рождения, а затем появилась информация о гибели третьего пострадавшего. Также уточняется, что граната была боевой Ф-1.

Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, предположительно, «техническое устройство» в квартиру принес подросток незадолго до случившегося, пишет РИА Новости.

В квартире также находилась женщина, которая, по одним источникам, не пострадала, а по другим — получила травмы.

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