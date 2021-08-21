Водителей предупредили об изменениях дорожных знаков с 1 сентября

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

С 1 сентября в России на дорогах останется только новая версия знака «Фотовидеофиксация». Об этом предупредила ГИБДД.

Соответствующее постановление правительства вступило в силу в марте 2021 года.

Вместо существующего знака 8.23 «Фотовидеофиксация» на российских дорогах будут устанавливать новый знак 6.22 с аналогичным названием. Последний отличается от предшественника тем, что он применяется самостоятельно, устанавливается исключительно на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории.

В ГИБДД пояснили, что новые правила помогут избавить улицы от заполонивших их знаков 8.23.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация», который предупреждает о работе фиксирующих нарушения камер, ввели 1 марта. Его устанавливают на трассах вне населенных пунктов, в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в поселения, пишет РИА Новости.

Современные комплексы фотовидеофиксации в плохую погоду могут снимать нарушения автовладельца на дороге на расстоянии 50 метров, при обычной видимости — до 300 метров, рассказал «ВМ» аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин. По его словам, разные модели используемых на российских дорогах камер обладают разной дальностью действия. Есть комплексы, фиксирующие нарушителя на расстоянии не более 100–150 метров. А самые мощные способны идентифицировать нарушителя скорости на расстоянии в 300 метров.