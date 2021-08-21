Движение поездов на фиолетовой линии метро ввели в график

Фото: Анна Быкова

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро движение поездов осуществляется в соответствии с графиком. Об этом вечером в субботу, 21 августа, со ссылкой на столичный Дептранс сообщает агентство РИАМО.

Ранее в этот день стало известно, что интервалы движения поездов были увеличены на южном участке Таганско-Краснопресненской линии.

По информации Дептранса, причиной этого стала проверка инфраструктуры.

Накануне, 20 августа, на западном участке Арбатско-Покровской линии были увеличены интервалы движения поездов, которые следовали из центра. Движение было частично ограничено из-за проверки состава.