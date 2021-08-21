Немецкий политолог назвал плюсы официального преемника Меркель для России

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Немецкий политолог Александр Рар выразил уверенность, что Меркель сменит на посту канцлера ее преемник в качестве председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет, и назвал плюсы этого политического события для России.

— Я почти уверен, что к власти придет Армин Лашет, а у него положительное отношение к сотрудничеству с Россией. Возможно, в этом отношении он будет даже лучше Меркель. Для Германии и Европы очень важны демократические ценности — права человека, гражданское общество во всем мире, — приводит слова Рара НСН.

Он отметил, что в этом вопросе у Германии и России не всегда есть взаимопонимание, однако, по словам политолога, Лашет понимает важность попыток поиска общего языка и преследования общих интересов.

Александр Рар опасается, что, если власть перейдет «Зеленым», политика станет идеологизированной и отношения между Германией и Россией могут резко испортиться.

Партия «Зеленые» выдвинула на пост канцлера Анналену Бербок, которая крайне негативно относится к «Северному потоку — 2».

Ангела Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство голосов партия сформирует правительство с новым главой государства.

20 августа Меркель выразила уверенность, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет станет новым канцлером Германии.

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет ранее выступил с заявлением, что Германия готова предпринять новые санкционные шаги в отношении России, если Москва позволит себе «агрессивные действия» против Украины.