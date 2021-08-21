Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Немецкий политолог назвал плюсы официального преемника Меркель для России

Анастасия Колоскова

В мире
Немецкий политолог назвал плюсы официального преемника Меркель для России
Фото: Pixabay

Немецкий политолог Александр Рар выразил уверенность, что Меркель сменит на посту канцлера ее преемник в качестве председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет, и назвал плюсы этого политического события для России.

— Я почти уверен, что к власти придет Армин Лашет, а у него положительное отношение к сотрудничеству с Россией. Возможно, в этом отношении он будет даже лучше Меркель. Для Германии и Европы очень важны демократические ценности — права человека, гражданское общество во всем мире, — приводит слова Рара НСН.

Он отметил, что в этом вопросе у Германии и России не всегда есть взаимопонимание, однако, по словам политолога, Лашет понимает важность попыток поиска общего языка и преследования общих интересов.

Александр Рар опасается, что, если власть перейдет «Зеленым», политика станет идеологизированной и отношения между Германией и Россией могут резко испортиться.

Партия «Зеленые» выдвинула на пост канцлера Анналену Бербок, которая крайне негативно относится к «Северному потоку — 2».

Ангела Меркель в 2018 году объявила, что больше не будет участвовать в борьбе за пост канцлера. После очередных выборов в бундестаг, которые пройдут в сентябре, получившая большинство голосов партия сформирует правительство с новым главой государства.

20 августа Меркель выразила уверенность, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет станет новым канцлером Германии.

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет ранее выступил с заявлением, что Германия готова предпринять новые санкционные шаги в отношении России, если Москва позволит себе «агрессивные действия» против Украины.

Читайте также:
ГерманияРоссияотношения между странами
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Талибы* в Афганистане: готовиться надо к худшему

Все мнения
О проекте